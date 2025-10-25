PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand in einer Autowerkstatt - Dieburg

Dieburg (ots)

Am späten Samstagnachmittag (25.10.2025) gegen 17:05 Uhr wurde über die Leitstelle ein Brand in einer Autowerkstatt in der Industriestraße gemeldet. Nach bisherigen Informationen hat ein Motorprüfstand aus bislang unbekannter Ursache während des Betriebs Feuer gefangen. Der Werkstattbesitzer versuchte noch selbst die Flammen zu bekämpfen. Der Brand konnte dann schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Hinweise auf verletzte Personen haben sich bislang nicht ergeben. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei (K10) übernommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Führungs- und Lagedienst
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Holger Grünewald
Telefon: 06151 / 969 - 40312
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

