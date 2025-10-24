Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Diebe schlagen in Bürstadt zu - Werkzeug aus Sprinter entwendet

Bürstadt (ots)

Am Freitagmorgen (24.10.) schlugen bislang unbekannte Täter in der Clemensstraße zu. Gegen 06:30 Uhr bemerkte der Besitzer eines handwerklich genutzten Sprinters, dass Unbekannte sich Zugang zu dem auf der Straße abgestellten Fahrzeug verschafft hatten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter auf unbekannte Weise die Türen des Sprinters und entwendeten daraus mehrere Arbeitsmaschinen. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Clemensstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell