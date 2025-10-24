POL-DA: Bürstadt: Diebe schlagen in Bürstadt zu - Werkzeug aus Sprinter entwendet
Bürstadt (ots)
Am Freitagmorgen (24.10.) schlugen bislang unbekannte Täter in der Clemensstraße zu. Gegen 06:30 Uhr bemerkte der Besitzer eines handwerklich genutzten Sprinters, dass Unbekannte sich Zugang zu dem auf der Straße abgestellten Fahrzeug verschafft hatten.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand öffneten die Täter auf unbekannte Weise die Türen des Sprinters und entwendeten daraus mehrere Arbeitsmaschinen. Der genaue Wert des Diebesguts ist derzeit noch nicht bekannt.
Die Kriminalpolizei Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Clemensstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06252 / 706-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Patrick Deitrich
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell