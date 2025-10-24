Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Werkstattbesitzer stoppt Autodiebe - Polizei nimmt Duo fest

Rüsselsheim (ots)

Am Donnerstagmittag (23.10.) entwendeten zwei männliche Jugendliche ein Auto von einem Werkstattgelände. Das Fahrzeug war unverschlossen, der Schlüssel steckte. Eine Gelegenheit, die das Duo offenbar nutzen wollte.

Der Werkstattbesitzer bemerkte den Diebstahl und nahm umgehend die Verfolgung auf. Nur wenige Hundert Meter vom Tatort entfernt stellte er einen 14- und einen 17-jährigen in dem gestohlenen Wagen. Als die Polizei eintraf, flüchteten beide zu Fuß, allerdings ohne Erfolg. Einer der Jugendlichen wurde noch am Ort, der zweite kurz darauf von Einsatzkräften der Polizeistation Rüsselsheim festgenommen.

Sie werden sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Versuchs des besonders schweren Diebstahls verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie auf freien Fuß gesetzt.

