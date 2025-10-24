Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Tennisclub - Geldbörse entwendet

Lampertheim (ots)

Zwischen Mittwochabend (22.10.), 22:00 Uhr, und Donnerstagnachmittag (23.10.), 15:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Tennisclubs in der Heppenheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Dort entwendeten die ungebetenen Besucher eine Geldbörse mit Bargeld. Im Anschluss entfernte sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heppenheimer Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell