PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbruch in Tennisclub - Geldbörse entwendet

Lampertheim (ots)

Zwischen Mittwochabend (22.10.), 22:00 Uhr, und Donnerstagnachmittag (23.10.), 15:45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Tennisclubs in der Heppenheimer Straße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten sie ein Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Dort entwendeten die ungebetenen Besucher eine Geldbörse mit Bargeld. Im Anschluss entfernte sie sich unerkannt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Heppenheimer Straße beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Patrick Deitrich
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren