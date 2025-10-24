Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Wer kann Hinweise geben?

Griesheim (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle brachen am Donnerstagvormittag (23.10.) zwischen 10.45 und 11 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Goldmünzen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in Richtung Willy-Brandt-Allee das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer kann Hinweise geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

