POL-DA: Griesheim: Einbruch in Mehrfamilienhaus
Wer kann Hinweise geben?
Griesheim (ots)
Bislang unbekannte Kriminelle brachen am Donnerstagvormittag (23.10.) zwischen 10.45 und 11 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Luisenstraße ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Kriminellen über ein Fenster gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Goldmünzen. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in Richtung Willy-Brandt-Allee das Weite. Sie hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.
Wer kann Hinweise geben und hat etwas Verdächtiges beobachtet?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell