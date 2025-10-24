POL-DA: Darmstadt: Nachtragsmeldung zu "Straßenbahn erfasst 93-jährige Frau
Polizei sucht Zeugen"
Darmstadt (ots)
Die 93-Jährige, die am Mittwoch (22.10.) in der Rheinstraße von einer Straßenbahn erfasst worden war (wir haben berichtet), ist am Donnerstag (23.10.) in einem Krankenhaus verstorben.
Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6143214
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell