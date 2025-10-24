Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtragsmeldung zu "Straßenbahn erfasst 93-jährige Frau

Polizei sucht Zeugen"

Darmstadt (ots)

Die 93-Jährige, die am Mittwoch (22.10.) in der Rheinstraße von einer Straßenbahn erfasst worden war (wir haben berichtet), ist am Donnerstag (23.10.) in einem Krankenhaus verstorben.

Unsere Bezugsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6143214

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell