POL-DA: Darmstadt: Straßenbahn erfasst 93-jährige Frau

Polizei sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Bei einem schweren Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag (22.10.) wurde eine 93-Jährige so schwer verletzt, dass sie in einem Krankenhaus zugeführt werden musste. Gegen 16.10 Uhr alarmierten Zeugen über Notruf die Polizei und teilten mit, dass eine Frau in der Rheinstraße von einer Straßenbahn erfasst wurde. Nach ersten Erkenntnissen soll die Dame die Rheinstraße auf Höhe des Steubenplatzes in Richtung Landgraf-Philipps-Anlage überquert haben. Der 57 Jahre alte Fahrer der Straßenbahn, der in Richtung Innenstadt unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, um eine Kollision zu verhindern. Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau aus Darmstadt schwerste Verletzungen und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus - der Straßenbahnfahrer erlitt einen Schock. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger zu genauen Unfallrekonstruktion und Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. Zeugen, die den Unfall beobachtet und sich bisher noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, sich mit dem 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 06151/969-41210 in Verbindung zu setzen.

