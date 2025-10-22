PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kleestadt: Kriminelle versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen
Wer kann Hinweise geben?

Groß-Umstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagvormittag (19.10.), 10 Uhr, und Dienstagnachmittag (21.10.), 13.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Ritzel-Straße ins Visier. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand versuchten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang über eine Tür zu verschaffen. Bis ins Innere einzudringen gelang ihnen nicht, woraufhin sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.

Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

