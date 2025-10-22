POL-DA: Kleestadt: Kriminelle versuchen in Einfamilienhaus einzubrechen
Wer kann Hinweise geben?
Groß-Umstadt (ots)
Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Sonntagvormittag (19.10.), 10 Uhr, und Dienstagnachmittag (21.10.), 13.30 Uhr, ein Einfamilienhaus in der Heinrich-Ritzel-Straße ins Visier. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand versuchten sich die Kriminellen gewaltsam Zugang über eine Tür zu verschaffen. Bis ins Innere einzudringen gelang ihnen nicht, woraufhin sie in unbekannte Richtung das Weite suchten.
Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?
Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.
