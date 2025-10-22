Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst/Erbach: Schul- und Linienbusse kontrolliert/Kaum Verstöße - Polizei zieht positives Fazit

Höchst/Erbach (ots)

Am Dienstag (21.10.) führten Beamtinnen und Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen, in Zusammenarbeit mit der OREG (Odenwald-Regional-Gesellschaft mbH), Kontrollen des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) durch. Am Morgen wurde der Schülerverkehr an der Ernst-Göbel-Schule in Höchst überwacht, später am Bahnhof in Erbach. Insgesamt wurden zehn Linienbusse einschließlich ihrer Fahrer genauer unter die Lupe genommen. Die Kontrolleure zogen anschließend ein positives Fazit: Bei keinem Linienbus wurden technische Mängel festgestellt und bei sieben der zehn Linienbusse gab es überhaupt nichts zu beanstanden.

Allerdings mussten bei einem 39-jährigen Fahrer Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens ohne erforderliche Fahrerlaubnis der Klasse D eingeleitet werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand legte der Mann zwar bereits erfolgreich seine theoretische und praktische Fahrprüfung ab, jedoch wurde ihm die entsprechende Fahrerlaubnis von der zuständigen Fahrerlaubnisbehörde noch nicht erteilt.

Ein weiterer Fahrer führte die aktuellen Fahrpläne sowie Beförderungsbedingungen und -entgelte nicht mit sich. Er konnte lediglich die Ausgaben aus dem Jahr 2024 vorzeigen. Bei dem dritten beanstandeten Linienbus waren die besonderen Ausrüstungsgegenstände, die in einem Kraftomnibus erforderlich sind, nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet. Für diese geringen Verstöße wurden von den Polizisten aber lediglich mündliche Verwarnungen ausgesprochen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell