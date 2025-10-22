Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Fenster eingeschlagen - Einbrecher flüchten ohne Diebesgut

Grasellenbach (ots)

Am Dienstag (21.10.) zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Gras-Ellenbacher Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe im Souterrain ein und gelangten so in das Innere des Hauses.

Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter öffneten vor ihrer Flucht die Terrassentür im Souterrain und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell