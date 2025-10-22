PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Fenster eingeschlagen - Einbrecher flüchten ohne Diebesgut

Grasellenbach (ots)

Am Dienstag (21.10.) zwischen 12:00 Uhr und 21:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Gras-Ellenbacher Weg. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die Einbrecher eine Fensterscheibe im Souterrain ein und gelangten so in das Innere des Hauses.

Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Die Täter öffneten vor ihrer Flucht die Terrassentür im Souterrain und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Patrick Deitrich
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 22.10.2025 – 03:23

    POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

    Rüsselsheim (ots) - Rüsselsheim: Bereits am Mittwoch (15.10.) zwischen 10:00 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz der Hochschule in der Straße "An der Lache" abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise auf den ...

    mehr
  • 21.10.2025 – 21:04

    POL-DADI: Verkehrsunfallflucht

    Darmstadt (ots) - Am Dienstag, den 21.10.2025 gegen 14:20 Uhr ereignete sich in Darmstadt in der Landskronstraße, auf Höhe der Hausnummer 28, ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein Verkehrsschild an der dortigen Verkehrsinsel beschädigt. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen und / oder dem Verursacher geben kann, wird gebeten sich beim 2. Revier Darmstadt (06151 / 969-41210) zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren