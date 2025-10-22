POL-DA: Gernsheim: Tageswohnungseinbruch - Schmuck im Visier Krimineller
Kripo sucht Zeugen
Gernsheim (ots)
Am Dienstag (21.10.) drangen bislang unbekannte Täter zwischen 14:00 und 15:00 Uhr in ein Wohnhaus in der Berliner Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Einbrecher eine Terrassentür, um in das Haus zu gelangen. Anschließend durchsuchten sie die Räume und entwendeten aus einem Schlafzimmer Modeschmuck. Zum Tatzeitpunkt befand sich die Bewohnerin im Garten.
Die Täter flüchteten unerkannt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen nimmt die Kripo in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142 / 696-0 entgegen.
