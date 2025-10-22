POL-GG: Rüsselsheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht
Rüsselsheim (ots)
Rüsselsheim: Bereits am Mittwoch (15.10.) zwischen 10:00 und 13:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen VW Golf, der auf dem Parkplatz der Hochschule in der Straße "An der Lache" abgestellt war. Etwa 1500 Euro wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, das an der vorderen Stoßstange beschädigt wurde. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/696-595 entgegen.
