Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Einbrecher stehlen Zigaretten aus Tankstelle

Lampertheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs (22.10.), gegen 04:00 Uhr, brachen zwei bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in der Bürstädter Straße ein. Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich einer der Täter mit einer Brechstange gewaltsam Zutritt zum Verkaufsraum, während sein Komplize das Umfeld beobachtete. Nachdem die Tür aufgehebelt war, betraten beide Männer die Tankstelle und begaben sich gezielt zu den dort gelagerten Kartons. In diesen befand sich eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenstangen. Jeder der Täter nahm zwei Kartons an sich, bevor sie nach kurzer Zeit die Örtlichkeit Richtung Danziger Straße wieder verließen. Anschließend stiegen sie in einen schwarzen VW Golf 8 und fuhren in Richtung Andreasstraße (Bundesstraße 44) davon.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K 21/22) hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Tankstelle beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Patrick Deitrich
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt

Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

