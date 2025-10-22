PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Taunusstein/Bischofsheim: 16-Jährige aus Taunusstein vermisst

POL-DA: Taunusstein/Bischofsheim: 16-Jährige aus Taunusstein vermisst
  • Bild-Infos
  • Download

Bischofsheim (ots)

Seit Freitagnachmittag (10.10.) wird die 16-jährige Angelina Mercedes Alija aus einem Wohnheim in Taunusstein vermisst. Zwischenzeitlich wurde sie im Bereich Bischofsheim gesehen und könnte sich aktuell möglicherweise im Frankfurter Stadtgebiet aufhalten.

Sie ist ca. 1,70 m groß und hat lange dunkle gewellte Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.

Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Angelina Mercedes geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 oder jede andere Polizeistation entgegen. Ein Lichtbild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren