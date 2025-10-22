POL-DA: Taunusstein/Bischofsheim: 16-Jährige aus Taunusstein vermisst
Bischofsheim (ots)
Seit Freitagnachmittag (10.10.) wird die 16-jährige Angelina Mercedes Alija aus einem Wohnheim in Taunusstein vermisst. Zwischenzeitlich wurde sie im Bereich Bischofsheim gesehen und könnte sich aktuell möglicherweise im Frankfurter Stadtgebiet aufhalten.
Sie ist ca. 1,70 m groß und hat lange dunkle gewellte Haare. Sie war zuletzt bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose.
Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen haben bisher nicht zum Auffinden der Angelina Mercedes geführt. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise nimmt die Polizeistation in Bad Schalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 oder jede andere Polizeistation entgegen. Ein Lichtbild der Vermissten ist der Meldung beigefügt.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Konrad-Adenauer-Ring 51 65187 Wiesbaden Pressestelle Telefon: (0611) 345-1043/1041/1042 E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell