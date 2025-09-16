PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Reifenplatzer sorgt für Verkehrschaos auf der Autobahn

Wiesbaden (ots)

Reifenplatzer sorgt für Verkehrschaos auf der Autobahn, Gemarkung Niedernhausen, Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Montag, 15.09.2025, 21:34 Uhr

(sn)Am Montagabend kam es auf der Bundesautobahn 3 zu einem Reifenplatzer mit weitreichenden Folgen. Der 41-jährige Fahrer eines Sattelzuges befuhr die Bundesautobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, als ihm gegen 21:35 Uhr kurz vor der Anschlussstelle Niedernhausen einer der hinteren Reifen platzte. Er schaffte es noch sein Gespann auf den Standstreifen zu fahren. 23 weitere Verkehrsteilnehmer konnten den Reifenteilen auf der Fahrbahn nicht ausweichen und beschädigten sich teilweise massiv ihre Fahrzeuge. Der Gesamtschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden
Polizeiautobahnstation Wiesbaden
Wildsachsener Straße 1
65207 Wiesbaden-Medenbach
Kommissar vom Dienst
Telefon: 0611 / 345-4140
Fax: 0611 / 345-4109
E-Mail: kvd.westhessen.dvs.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell

