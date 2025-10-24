PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus gesucht
Polizei warnt und gibt Tipps

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter am Donnerstag (23.10.) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hopfengarten" eingebrochen sind, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 16 und 22 Uhr durch eine Tür gewaltsam Zutritt in die Wohnung. Im Innern durchsuchten sie mehrere Räume und erbeuteten Bargeld sowie Schmuck. Im Anschluss flüchteten sie in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

An dieser Stelle warnt die Polizei nochmal eindringlich:

Wenn Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus verlassen, auch nur für kurze Zeit, schließen Sie unbedingt ihre Tür ab. Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: "Gekippte Fenster sind offene Fenster". Verstecken Sie ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden diese Verstecke. Wenn Sie ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus. Geben Sie keine Hinweise auf ihre Abwesenheit, wie zum Beispiel in sozialen Netzwerken oder auf ihrem Anrufbeantworter. Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

