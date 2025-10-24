Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Zivilfahnder kontrollieren auf Autobahnen /Mutmaßlicher Tankbetrüger festgenommen - Unterschlagener Transporter sichergestellt

Südhessen (ots)

Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Koblenz, Trier und Unterfranken am Mittwoch (23.10.), in der Zeit zwischen 12.00 und 19.00 Uhr, insgesamt 78 Fahrzeuge und nahmen hierbei 114 Personen genauer unter die Lupe. Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter "unattraktiv" zu machen.

Insgesamt wurden 19 Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von Urkundenfälschung, Ausweismissbrauch, Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder unter Drogeneinfluss bis hin zu unerlaubtem Aufenthalt in Deutschland. Sechs Kontrollierte wurden von Staatsanwaltschaften wegen laufender Ermittlungsverfahren zur Aufenthaltsermittlung gesucht.

Gegen 12.00 Uhr stoppten die Fahnder hierbei einen 40 Jahre alten Autofahrer auf der A 67 bei Pfungstadt. Er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Im Kofferraum seines Fahrzeugs entdeckten die Kontrolleure acht, teilweise mit Kraftstoff gefüllte 20 Liter-Kanister, sowie diverse Apparaturen zum Abpumpen von Kraftstoff. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Mann für zahlreiche Fälle von Tankbetrug und zudem für Kennzeichendiebstähle in Betracht kommt. Er wurde vorläufig festgenommen und musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Die Ermittlungen dauern an.

Auf der A 672 fiel den Zivilfahndern gegen 14.25 Uhr ein 32 Jahre alter Mann in einem Mercedes-Transporter, beladen mit Gemüse und Kräutern, auf. Bei der Überprüfung im polizeilichen Fahndungscomputer stellte sich anschließend heraus, dass der Transporter wegen Unterschlagung gesucht wurde. Das Fahrzeug wurde daraufhin von der Polizei sichergestellt und abgeschleppt. Der 32-Jährige musste sich anschließend um den Weitertransport der geladenen Waren kümmern.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell