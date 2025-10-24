PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/BAB 6: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kronau/BAB 6 (ots)

Am Donnerstag verursachte ein 43-jähriger Autofahrer auf der Autobahnauffahrt zur A5 bei Kronau in Fahrtrichtung Heidelberg einen Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Gegen 14:00 Uhr kam es aufgrund dichten Verkehrs zu einem Stau. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch eine Streife der Polizei, standen bereits auf dem rechten Fahrstreifen, als der 43-jährige plötzlich wieder anfuhr und auf das vor ihm stehende Auto eines 45-Jährigen auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher musste der 43-Jährige mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das Auto war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinwirkung. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Janine Volz
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mannheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mannheim
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren