Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Kronau/BAB 6: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Kronau/BAB 6 (ots)

Am Donnerstag verursachte ein 43-jähriger Autofahrer auf der Autobahnauffahrt zur A5 bei Kronau in Fahrtrichtung Heidelberg einen Verkehrsunfall unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Gegen 14:00 Uhr kam es aufgrund dichten Verkehrs zu einem Stau. Mehrere Fahrzeuge, darunter auch eine Streife der Polizei, standen bereits auf dem rechten Fahrstreifen, als der 43-jährige plötzlich wieder anfuhr und auf das vor ihm stehende Auto eines 45-Jährigen auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten deutlichen Alkoholgeruch beim Unfallverursacher fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Daher musste der 43-Jährige mit zur Wache, um dort eine Blutprobe abzugeben. Der Führerschein des Mannes wurde einbehalten und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Das Auto war nicht mehr Fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verletzt wurde hierbei glücklicherweise niemand.

Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkoholeinwirkung. Zudem muss er mit führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen.

