Polizei Münster

POL-MS: Eigentümer gesucht - Wem gehört das sichergestellte Rad?

Münster (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer eines sichergestellten Lastenfahrrads der Marke Biria.

Polizisten haben im Rahmen einer Personenkontrolle am 16.10. (03.53 Uhr) festgestellt, dass das Rad mit dem ein 26-Jähriger unterwegs war, möglicherweise aus einem Diebstahl stammt.

Wer kennt den rechtmäßigen Eigentümer des Fahrrads? Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0251) 275-0 entgegen.

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

