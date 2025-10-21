Polizei Münster

POL-MS: Drei Diebe aus Münster bei Polizeikontrolle in Osnabrück gestellt

Münster/Osnabrück (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (17.10., 14:45 Uhr) und Samstagmorgen (18.10., 07:15 Uhr) sind drei Diebe auf einem Parkplatz an der Mecklenbecker Straße in ein Fahrzeug eingebrochen. Die Polizei Osnabrück stellte die mutmaßlichen Täter am Samstagmorgen (18.10., 09.06 Uhr) bei einer Verkehrskontrolle.

Ersten Ermittlungen zufolge gelang es den Tätern, auf bisher unbekannte Weise in einen Mercedes Sprinter einzubrechen, Höhe Echelmeyer Straße abgestellt war. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie hochwertiges Werkzeug und flüchteten anschließend.

Allzu weit kamen die Täter mit ihrer Beute allerdings nicht. Denn Polizisten kontrollierten das Fahrzeug der mutmaßlichen Diebe am Samstagmorgen im Zuge einer allgemeinen Verkehrskontrolle an der Natruper Straße in Osnabrück. Besetzt war der Fiat mit insgesamt acht Personen, darunter fünf Kinder. Die Einsatzkräfte stellten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass der 52-jährige Fahrer, seine 31-jährige Beifahrerin, ein 32-jähriger Mitfahrer sowie ein 11-jähriger Junge bereits wegen Diebstahlsdelikten in Erscheinung getreten waren. Im Fahrzeug fanden die Osnabrücker Polizisten außerdem das in Münster entwendete und als gestohlen gemeldete Werkzeug.

Gegen den 52-Jährigen mit bosnisch-herzegowinischer und montenegrinischer Staatsangehörigkeit, gegen den 32-Jährigen mit montenegrinischer und serbisch-montenegrinischer Staatsangehörigkeit sowie gegen die 31-Jährige mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit wird nun ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.

