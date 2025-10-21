PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: 42-jährige Radfahrerin verletzt - Polizei sucht nach Unfallverursacher und Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (17.10., 07:25 Uhr) ist es auf dem Orleans-Ring Ecke Einsteinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 42-Jährige verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Autofahrer auf dem Orleans-Ring unterwegs, als er rechts in die Einsteinstraße abbog. Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad vom Orleans-Ring in Richtung Rishon-Le-Zion-Ring, als der Unbekannte abbog und sie dabei vermutlich übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 42-Jährige stark, stürzte und verletzte sich. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Nach Zeugenangaben soll es sich um ein weißes Auto gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Autofahrer, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 14:21

    POL-MS: Dieb auf frischer Tat ertappt - Polizei stellt 26-Jährigen

    Münster (ots) - Am Sonntagmorgen (19.10., 09.28 Uhr) ist ein 26-Jähriger in ein Bürogebäude an der Bremer Straße eingebrochen. Polizisten haben den Einbrecher auf frischer Tat gestellt und ihn vorläufig festgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Täter eine Scheibe an der Eingangstür ein und verschaffte sich Zutritt in das Objekt. Als die Polizisten ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 14:15

    POL-MS: Gefährliche Körperverletzung mit Schreckschusswaffe - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Am frühen Samstagmorgen (18.10., 01:00 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter am Mittelhafen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und weiteren Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Gruppe ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:17

    POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Nienberge - Polizei sucht Zeugen

    Münster (ots) - Samstagabend (18.10.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 19:10 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Stefan-Zweig-Straße eingebrochen. Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie die Haustür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Täter. Die Polizei ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren