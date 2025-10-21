Polizei Münster

POL-MS: 42-jährige Radfahrerin verletzt - Polizei sucht nach Unfallverursacher und Zeugen

Münster (ots)

Am Freitagmorgen (17.10., 07:25 Uhr) ist es auf dem Orleans-Ring Ecke Einsteinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen, bei der eine 42-Jährige verletzt wurde. Die Polizei ist auf der Suche nach einem flüchtigen Autofahrer und möglichen Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen war der unbekannte Autofahrer auf dem Orleans-Ring unterwegs, als er rechts in die Einsteinstraße abbog. Die 42-Jährige fuhr mit ihrem Fahrrad vom Orleans-Ring in Richtung Rishon-Le-Zion-Ring, als der Unbekannte abbog und sie dabei vermutlich übersah. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste die 42-Jährige stark, stürzte und verletzte sich. Der unbekannte Fahrer setzte seine Fahrt, ohne anzuhalten, fort.

Nach Zeugenangaben soll es sich um ein weißes Auto gehandelt haben.

Die Polizei bittet Zeugen und den flüchtigen Autofahrer, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

