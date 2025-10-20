PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MS: Einbruch in Einfamilienhaus in Nienberge - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Samstagabend (18.10.) sind bislang unbekannte Täter zwischen 19:10 Uhr und 19:45 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Stefan-Zweig-Straße eingebrochen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die Unbekannten in das Haus, indem sie die Haustür aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume. Anschließend flüchteten die Täter.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

Außerdem bietet die Polizei Münster eine Beratung zum Thema Einbruchprävention an. Informationen hierzu stehen auf der Internetseite der Polizei Münster zur Verfügung: https://muenster.polizei.nrw/artikel/wohnungseinbruch.

Das Team der polizeilichen Kriminalprävention Münster beantwortet Fragen zum Thema Einbruchschutz zudem unter der Rufnummer (0251) 275-1111 oder per E-Mail: einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

