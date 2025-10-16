Polizei Münster

POL-MS: 11- jährige Radfahrerin bei Überholmanöver gestürzt - Polizei sucht flüchtiges mintgrünes Fahrzeug und Zeugen

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (14.10.2025, 17:00 Uhr) ist es auf der Straße Lütke Ladbergen (zwischen Kinderhaus und Häger) in Fahrtrichtung Häger zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine 11-jährige Radfahrerin stürzte und leicht verletzt wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren die 11-Jährige und ihre 15-jährige Schwester gemeinsam auf ihren Fahrrädern unterwegs. In einer nicht einsehbaren Kurve sollen die Mädchen von einem Auto ohne ausreichenden Seitenabstand überholt worden sein. Die 11-Jährige erschrak daraufhin, wich nach rechts aus und stürzte. Sie verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Pkw-Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um die Angelegenheit zu kümmern.

Nach Angaben der Mädchen soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen älteren Kleinwagen, vermutlich einen VW Golf IV oder ein ähnliches Modell, in der Farbe mintgrün gehandelt haben.

Die Polizei Münster bittet Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 zu mel-den.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell