Polizei Münster

POL-MS: Mögliches Betrugsdelikt in Münster - Polizei sucht Geschädigte und Zeugen für den 27. September

Münster (ots)

Die Polizei Münster sucht nach möglichen Zeugen und Geschädigten, die bereits im September (Samstag, 27.09., zwischen 20:45 Uhr und 21:30 Uhr) Ziel eines Betrugs geworden sein könnten. Sollte sich in diesem Zeitraum jemand mit der Forderung, Wertgegenstände und Bargeld an einen angeblichen Polizeibeamten auszuhändigen, an Sie gewandt haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Münster unter der 0251 275-0.

Hinweis: Echte Polizeibeamtinnen und -beamte fordern niemals telefonisch zur Übergabe von Geld oder Wertgegenständen auf.

