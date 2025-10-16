Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrer auf der Salzmannstraße - Polizei sucht unbekannten Radfahrer

Münster (ots)

Am Mittwochmorgen (08.10.2025, 07:45 Uhr) kam es auf der Salzmannstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrenden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 55-jährige Radfahrerin aus Münster die Salzmannstraße und bremste ab, da sie wenden wollte. Ein Radfahrer, der hinter ihr fuhr konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und fuhr auf das Fahrrad der Frau auf. Beide stürzten zu Boden.

Die 40-Jährige verließ kurz die Unfallörtlichkeit. Ein Zeuge machte sie darauf aufmerksam, dass die Polizei informiert werden müsste. Als sie wenig später zur Unfallstelle zurückkehrte, war der andere Radfahrer bereits verschwunden.

Nach ersten Angaben soll es sich bei dem unbekannten Radfahrer um einen 60 bis 70 Jahre alten Mann handeln. Er soll eine Halbglatze und graue Haare haben.

Die Polizei Münster bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 0251 275-0 zu melden.

