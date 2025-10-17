PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: 52-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht nach Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Donnerstagnachmittag (16.10., 15:08 Uhr) eine 52-jährige Fahrradfahrerin auf dem Radweg der Straße Schlossplatz in Fahrtrichtung Neutor, kurz vor der Einmündung Überwasserstraße mit ihrem Fahrrad gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte die Münsteranerin und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten die Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus.

Das Unfallaufnahmeteam der Polizei Münster war im Einsatz und sicherte Spuren an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Die Polizei bittet für die Klärung der Unfallursache mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Pressestelle

Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

