PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Greiz (ots)

Wildetaube/Wittchendorf. Am Samstag, 27.09.2025, kam es auf der B92 zwischen den Ortslagen Wildetaube und Wittchendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 17:19 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Unfallursache zwei entgegenkommende Pkw frontal miteinander. In Folge des Unfalls wurde ein 78-jähriger Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs mussten mit schweren Verletzungen mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Ein Gutachter musste zur Erforschung der Unfallursache hinzugezogen und die Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Die olizeiinspektion Greiz bittet unter der Telefonnummer: 03661/621-0 und der Bezugsnummer: 0253032/2025 um sachdienliche Zeugenhinweise, welche weiteren Aufschluss zum Unfallhergang liefern können <YG>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 09:41

    LPI-G: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

    Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, 27.09.2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Kirchstraße. Der 73-jährige Fahrer bemerkte glücklicherweise das Feuer während der Fahrt sofort und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Durch das Feuer brannte das Fahrzeug komplett aus, wobei ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich entstand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:41

    LPI-G: Brandstifter gestellt

    Greiz (ots) - Langenwetzendorf. Am Samstag, 27.09.2025, gegen 09:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses im Ortsteil Wellsdorf gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Hauses begonnen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnte ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:40

    LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

    Greiz (ots) - Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstag, 27.09.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf der L2332 zwischen Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Trünzig Verkehrskontrollen durch. Gegen 02:10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen deutschen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 22-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille festgestellt. In der Folge wurde beim nunmehr Beschuldigten eine gerichtsverwertbare ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren