Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfall mit getöteter Person

Greiz (ots)

Wildetaube/Wittchendorf. Am Samstag, 27.09.2025, kam es auf der B92 zwischen den Ortslagen Wildetaube und Wittchendorf zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Gegen 17:19 Uhr kollidierten aus noch ungeklärter Unfallursache zwei entgegenkommende Pkw frontal miteinander. In Folge des Unfalls wurde ein 78-jähriger Fahrzeugführer so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag. Die beiden Insassen des anderen Fahrzeugs mussten mit schweren Verletzungen mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Ein Gutachter musste zur Erforschung der Unfallursache hinzugezogen und die Bundesstraße über mehrere Stunden gesperrt werden. Die olizeiinspektion Greiz bittet unter der Telefonnummer: 03661/621-0 und der Bezugsnummer: 0253032/2025 um sachdienliche Zeugenhinweise, welche weiteren Aufschluss zum Unfallhergang liefern können <YG>

