Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Brandstifter gestellt

Greiz (ots)

Langenwetzendorf. Am Samstag, 27.09.2025, gegen 09:45 Uhr wurden Beamte der Polizeiinspektion Greiz zum Brand eines leerstehenden Einfamilienhauses im Ortsteil Wellsdorf gerufen. Beim Eintreffen der Beamten hatte die Feuerwehr bereits mit den Löscharbeiten des in Vollbrand stehenden Hauses begonnen. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass Brandstiftung die Ursache für das Feuer war. Durch umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen, konnte in der Umgebung der 16-jährige Beschuldigte durch die Beamten gestellt werden. Im Rahmen der Löscharbeiten musste das Gebäude abgerissen werden. Es entstand ein Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich, verletzt wurde zum Glück niemand. Nach Abschluss der strafprozessualen Maßnahmen wurde der Beschuldigte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft entlassen und dem Jugendamt übergeben. Er muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Brandstiftung verantworten. <YG>

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell