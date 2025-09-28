PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstag, 27.09.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf der L2332 zwischen Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Trünzig Verkehrskontrollen durch. Gegen 02:10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen deutschen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 22-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille festgestellt. In der Folge wurde beim nunmehr Beschuldigten eine gerichtsverwertbare Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. <YG>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gera mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gera
Alle Meldungen Alle
  • 28.09.2025 – 09:39

    LPI-G: Alkoholisierten Autofahrer gestoppt

    Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Am Freitag, 26.09.2025, führten Kräfte der Polizeiinspektion Greiz Verkehrskontrollen im Ortsteil Mosen durch. Gegen 23:30 Uhr kontrollierten die Beamten einen 64-jährigen Deutschen, welcher mit einem Pkw durch die Ortslage fuhr. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,58 Promille. In der Folge wurde mit dem Fahrer eine gerichtsverwertbare ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:38

    LPI-G: Einbruch in Elektronikfirma

    Greiz (ots) - Greiz. In der Zeit von Donnerstag, 25.09.2025, 17:15 Uhr bis Freitag, 26.09.2025, 06:30 Uhr kam es in der Geraer Straße zu einem Einbruch in eine Elektrofirma. Bei der Tat drangen unbekannte Täter gewaltsam in zwei Lagerhallen der Firma ein und entwendeten eine größere Menge Kupferkabel. Die Polizeiinspektion Greiz hat am Tatort die Spurensicherung vorgenommen und Ermittlungen gegen Unbekannt wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet. Um ...

    mehr
  • 28.09.2025 – 09:00

    LPI-G: Promillefahrt bis vor die Wache

    Gera (ots) - Am frühen Samstagmorgen führten Beamte des Inspektionsdienst Gera gerade die letzten Maßnahmen mit einem Betroffenen zu einer Trunkenheitsfahrt durch. Das Einsatzfahrzeug parkte zu diesem Zeitpunkt sichtbar vor der Wache. Die Polizisten entließen gerade den Mann, als ein E-Scooter-Fahrer auf dem gegenüberliegenden Gehweg ihr Interesse weckte. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren