Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheit im Verkehr

Greiz (ots)

Mohlsdorf-Teichwolframsdorf. Am Samstag, 27.09.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz auf der L2332 zwischen Mohlsdorf-Teichwolframsdorf und Trünzig Verkehrskontrollen durch. Gegen 02:10 Uhr kontrollierten die Beamten einen 22-jährigen deutschen Radfahrer. Im Rahmen der Kontrolle wurde bei dem 22-Jährigen eine Atemalkoholkonzentration von 1,66 Promille festgestellt. In der Folge wurde beim nunmehr Beschuldigten eine gerichtsverwertbare Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt. Der Radfahrer muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. <YG>

