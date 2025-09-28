PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, 27.09.2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Kirchstraße. Der 73-jährige Fahrer bemerkte glücklicherweise das Feuer während der Fahrt sofort und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Durch das Feuer brannte das Fahrzeug komplett aus, wobei ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich entstand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Unterboden des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. <YG>

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

