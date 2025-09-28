Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Technischer Defekt führt zu Fahrzeugbrand

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am Samstag, 27.09.2025, kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Fahrzeugbrand in der Kirchstraße. Der 73-jährige Fahrer bemerkte glücklicherweise das Feuer während der Fahrt sofort und konnte sich unverletzt aus dem Fahrzeug retten. Durch das Feuer brannte das Fahrzeug komplett aus, wobei ein Sachschaden im oberen vierstelligen Bereich entstand. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der Unterboden des Fahrzeuges aufgrund eines technischen Defekts in Brand geriet. <YG>

