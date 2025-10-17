PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisiert auf dem Friesenring - Polizei stoppt zwei Autofahrer

Münster (ots)

In der Nacht zu Freitag (17.10.2025, 00:45 Uhr) haben Polizeibeamte zwei alkoholisierte Autofahrer auf dem Friesenring gestoppt.

Die Einsatzkräfte beobachteten, wie der 27-jährige armenische Fahrer eines Audis und der 57-jährige deutsche Fahrer eines Volkswagens an der Ampel der Kreuzung Friesenring/Wienburgstraße stark beschleunigten.

Obwohl die Polizisten mehrere Anhaltesignale gaben, hielten die Fahrer zunächst nicht an. Erst an der Kreuzung Grevener Straße/Friesenring kamen die Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stoppen, sodass die Einsatzkräfte die Männer kontrollieren konnten.

Da die Männer alkoholisiert wirkten, führten die Beamten Atemalkoholtests durch. Beide waren positiv.

Die Beamten brachten die Fahrer aus Münster unter anderem zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache. Dort untersagten sie ihnen die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Den 57-jährigen Mann erwartet aufgrund der Trunkenheit eine Strafanzeige, den 27-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster
Telefon: 0251/ 275- 1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren