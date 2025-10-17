Polizei Münster

POL-MS: Alkoholisiert auf dem Friesenring - Polizei stoppt zwei Autofahrer

Münster (ots)

In der Nacht zu Freitag (17.10.2025, 00:45 Uhr) haben Polizeibeamte zwei alkoholisierte Autofahrer auf dem Friesenring gestoppt.

Die Einsatzkräfte beobachteten, wie der 27-jährige armenische Fahrer eines Audis und der 57-jährige deutsche Fahrer eines Volkswagens an der Ampel der Kreuzung Friesenring/Wienburgstraße stark beschleunigten.

Obwohl die Polizisten mehrere Anhaltesignale gaben, hielten die Fahrer zunächst nicht an. Erst an der Kreuzung Grevener Straße/Friesenring kamen die Fahrzeuge verkehrsbedingt zum Stoppen, sodass die Einsatzkräfte die Männer kontrollieren konnten.

Da die Männer alkoholisiert wirkten, führten die Beamten Atemalkoholtests durch. Beide waren positiv.

Die Beamten brachten die Fahrer aus Münster unter anderem zur Entnahme einer Blutprobe zur Polizeiwache. Dort untersagten sie ihnen die Weiterfahrt mit fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen.

Den 57-jährigen Mann erwartet aufgrund der Trunkenheit eine Strafanzeige, den 27-Jährigen eine Ordnungswidrigkeitsanzeige.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell