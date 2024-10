Spaichingen (ots) - Zu einer explosionsartigen Verpuffung ist es am Samstagnachmittag in einem Wohnhaus in der Hauptstraße in Spaichingen gekommen. Um kurz nach 13 Uhr informierte die Rettungsleitstelle die Polizei über eine Fettexplosion. Die Einsatzkräfte konnten die 46-jährige Anwohnerin noch in ihrer Wohnung feststellen. Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen ...

