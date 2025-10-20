Polizei Münster

POL-MS: Gefährliche Körperverletzung mit Schreckschusswaffe - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am frühen Samstagmorgen (18.10., 01:00 Uhr) hat ein bislang unbekannter Täter am Mittelhafen mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen und ist anschließend geflüchtet. Die Polizei sucht nun nach dem Unbekannten und weiteren Zeugen.

Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine Gruppe Personen im Bereich des Mittelhafens aufgehalten haben, als es zu Streitigkeiten mit einer weiteren Frau und zwei Männern gekommen sei. Im Verlaufe der Auseinandersetzung soll ein 24-Jähriger ein Messer eingesetzt und einen 18-Jährigen leicht verletzt haben. Ein bislang unbekannter Mann soll zudem mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Beide flüchteten in Richtung Albersloher Weg.

Der unbekannte Mann soll nach Angaben der Zeugen eine "dunkle" Hautfarbe und dunkle, schulterlange und wellige Haare haben. Zudem habe er einen Haarreif getragen.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

