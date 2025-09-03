Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall #polsiwi

Kreuztal-Krombach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen (03.09.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Hagener Straße in Kreuztal gekommen, bei dem drei Personen verletzt wurden und hoher Sachschaden entstand.

Ersten Erkenntnissen nach war ein 18-jähriger Golf-Fahrer gegen 00:15 Uhr von Littfeld in Richtung Kreuztal unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kollidierte zunächst mit einem Baum und anschließend mit einem Stein. Durch den Aufprall schleuderte der Golf zurück auf die Fahrbahn.

Der 18-Jährige sowie seine beiden 18-jährigen Mitfahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungswagen brachten die Verletzten in Krankenhäuser. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Dieser beläuft sich schätzungsweise auf 15.000 Euro. Mit der Bergung des Fahrzeuges wurde ein Abschlepper beauftragt.

Ob eine zu hohe Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein könnte, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die das Kreuztaler Verkehrskommissariat aufgenommen hat.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell