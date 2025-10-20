PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Münster

POL-MS: Dieb auf frischer Tat ertappt - Polizei stellt 26-Jährigen

Münster (ots)

Am Sonntagmorgen (19.10., 09.28 Uhr) ist ein 26-Jähriger in ein Bürogebäude an der Bremer Straße eingebrochen. Polizisten haben den Einbrecher auf frischer Tat gestellt und ihn vorläufig festgenommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Täter eine Scheibe an der Eingangstür ein und verschaffte sich Zutritt in das Objekt. Als die Polizisten das Gebäude betraten, entdeckten sie den 26-Jährigen in den Räumlichkeiten und nahmen ihn vorläufig fest. Ein freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille.

In unmittelbarer Nähe zum Bürogebäude stellten die Beamten ein Geschäft fest, in das vermutlich auch eingebrochen wurde. Die Ermittler prüfen einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten.

Den 26-Jährigen mit algerischer Staatsangehörigkeit erwartet ein Strafverfahren.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

