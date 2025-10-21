Polizei Münster

POL-MS: Berg Fidel: 55-Jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Nachdem am Samstagabend (18.10., circa 20:50 Uhr) ein 55-jähriger Fahrradfahrer auf einem rückwärtigen Parkplatz eines Fitnessstudios an der Hammer Straße mit seinem Fahrrad gestürzt ist, sucht die Polizei nach Zeugen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus Telgte und verletzte sich dabei schwer. Rettungskräfte brachten den Fahrradfahrer in ein Krankenhaus.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Ursache dauern an. Die Polizei bittet für die Klärung der Unfallursache mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

