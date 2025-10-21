Polizei Münster

POL-MS: Riegel vor! Aktionswochenende zum Thema "Einbruchschutz" in Münster - jetzt anmelden

Münster (ots)

Ein Einbruch in den eigenen vier Wänden bedeutet für viele Menschen, ob jung oder alt, einen großen Schock. Dabei machen den Betroffenen die Verletzung der Privatsphäre, das verlorengegangene Sicherheitsgefühl oder auch schwerwiegende psychische Folgen, die nach einem Einbruch auftreten können, häufig mehr zu schaffen als der rein materielle Schaden.

Kostenfreie Beratungsangebote am 24. und 25.10.2025

Doch wie lassen sich das Haus oder die Wohnung wirksam vor Einbrechern sichern? Wie machen Sie aus Ihren Fenstern und Türen schwer überwindbare Hürden? Dazu berät die Polizei Münster beim Aktionswochenende zum Thema "Einbruchschutz" am 24. und 25.10.2025. Alle Angebote sind kostenfrei.

- Freitag (24.10.) von 10-14 Uhr: Offenes Beratungsangebot in der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle, Rothenburg 2, 48143 Münster. Anmeldung erforderlich unter (0251) 275-1111 oder einbruchschutz.muenster@polizei.nrw.de. - Freitag (24.10.) von 15-16:30 Uhr: Vortrag zum Thema Einbruchschutz an der VHS (Aegidiistraße 70, 48143 Münster, Raum 104, http://ots.de/fsqmdp). Keine Anmeldung erforderlich. - Samstag (25.10.) von 10-14 Uhr: Infostand der Technischen Fachberater der Polizei auf dem Wochenmarkt am Domplatz. Keine Anmeldung erforderlich.

Alle Interessierten sind eingeladen

Schieben Sie Einbrechern den "Riegel vor!" Dass man sich effektiv vor einem Einbruch schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei: Mehr als 50 Prozent der Einbrüche bleiben im Versuch stecken, nicht zuletzt wegen sicherungstechnischer Einrichtungen. Geprüfte Technik an Fenstern und Türen führen häufig dazu, dass Täter ihre Einbrüche schon frühzeitig abbrechen. Denn: Einbrecher wollen schnell in Häuser und Wohnungen einsteigen. Eine gute Sicherung bedeutet Verzögerung und damit ein erhöhtes Risiko für die Täter. Aber auch das richtige Verhalten der Bewohner und aufmerksame Nachbarn spielen eine wichtige Rolle.

Wir laden alle Interessierten zu unseren Beratungsangeboten ein und freuen uns auf gute Gespräche und einen spannenden Austausch.

Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz gibt es hier:

- Einbruchschutz/Technische Prävention der Polizei Münster: https://muenster.polizei.nrw/einbruchschutztechnische-praevention - Netzwerk Zuhause sicher: Einbruchschutz und Brandschutz: https://www.zuhause-sicher.de

