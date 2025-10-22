Polizei Münster

POL-MS: Verkehrsunfall am Schifffahrter Damm - Zeugen gesucht

Münster (ots)

Am Dienstagnachmittag (21.10., 16:00 Uhr) ist es an der Einmündung Schifffahrter Damm/ An der Alten Ziegelei zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 27-Jähriger schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 86-jähriger Autofahrer den Schifffahrter Damm in Fahrtrichtung stadteinwärts, als ein 27-jähriger Fahrradfahrer den Schifffahrter Damm an der dortigen Ampel überquerte. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden und der 27-Jährige verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas zum Unfallgeschehen sagen können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell