POL-KN: (Rottweil) Unbekannte beschädigen geparktes Auto - Zeugen gesucht (28./29.04.2025)

Sulz am Neckar (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat sich ein Unbekannter Zutritt in die Halle der Kartbahn in der Bahnhofstraße verschafft. Gegen 03:13 Uhr stellte der Betreiber der Bahn einen Alarm in seinem Gebäude fest und verständigte die Polizei. Der ausgelöste Alarm sowie der schnelle Einsatz der Polizei aus Oberndorf und Rottweil störte den ...

mehr