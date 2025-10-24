PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Heidelberg: E-Bike aufgefunden - Eigentümer gesucht

Heidelberg (ots)

Am 22.10.2025 wurde im Grasweg in Heidelberg ein hochwertiges E-Bike sichergestellt.

Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke Hitway, Modell BK8S (Rahmennummer: PAMW807801).

Zum jetzigen Zeitpunkt konnte kein Eigentümer ermittelt werden. Die Polizei sucht nun nach dem Eigentümer des E-Bikes.

Wer das E-Bike erkennt oder Angaben zu dessen Herkunft machen kann, wird gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der Telefonnummer 06221/34180 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Denise Grashoff
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

