POL-HP: Lampertheim - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Jugendlicher - Zeugen gesucht
Lampertheim (ots)
Am Donnerstag (23.10.) um 07:20 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße Ecke Römerstraße ein Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin. Die 17-Jährige Lampertheimerin, welche die Mannheimer Straße überqueren wollte, wurde hierbei von einem Fahrzeug, welches aus der Römerstraße nach links auf die Mannheimer Straße abbiegen wollte, erfasst und verletzte sich hierbei leicht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen.
