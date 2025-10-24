PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Lampertheim - Verkehrsunfallflucht mit verletzter Jugendlicher - Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

Am Donnerstag (23.10.) um 07:20 Uhr ereignete sich in der Mannheimer Straße Ecke Römerstraße ein Unfall zwischen einem bislang unbekannten Autofahrer und einer Fußgängerin. Die 17-Jährige Lampertheimerin, welche die Mannheimer Straße überqueren wollte, wurde hierbei von einem Fahrzeug, welches aus der Römerstraße nach links auf die Mannheimer Straße abbiegen wollte, erfasst und verletzte sich hierbei leicht. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206-94400 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Polizeidirektion Bergstraße
Polizeistation Lampertheim-Viernheim
Florianstraße 2
68623 Lampertheim

Telefon: 06206 / 9440-0

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

