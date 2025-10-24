Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Nachtrag zur Pressemeldung "Zeugen nach Einbruch in Juwelier gesucht"

Darmstadt (ots)

Nachdem es zu einem Einbruch in einen Juwelierladen in der Rheinstraße gekommen ist (wir haben berichtet) führten die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu neuen Details. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es in der Nacht zum Montag (13.10.), zwischen 0 und 3.45 Uhr, zu dem Einbruch. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder laute Geräusche im Bereich der Rheinstraße wahrgenommen haben, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Darmstadt, unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

Die Bezugsmeldung finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6137149

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell