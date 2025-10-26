Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 mit mehreren Verletzten

Büttelborn (ots)

Am Sonntag den 26.10.2025 ereignete sich gegen 00:35 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 zwischen Büttelborn und Weiterstadt. Im Waldstück nach der Mülldeponie kam eine 70 jährige PKW Fahrerin in den Gegenverkehr, als sie auf dem Weg nach Weiterstadt war. Hierbei kollidierte sie mit einem entgegenkommenden PKW, welcher auf dem Weg nach Groß-Gerau war. Durch die Kollision überschlug sich der PKW der Unfallverursacherin. Die Ersthelfer an der Unfallstelle sorgten dafür, das alle fünf Insassen der beiden PKW selbstständig aus den Fahrzeugen steigen konnten. Die Insassen wurden jedoch durch den Aufprall verletzt. Eine 12 jährige Mitfahrerin erlitt schwere Gesichtsverletzungen und musste umgehend in ein Krankenhaus verbracht werden. Durch die hinzugezogenen Rettungswagen wurden die anderen Insassen vor Ort medizinisch Versorgt und im Anschluss in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Die B 42 war während der Unfallaufnahme ca. 2 Stunden voll gesperrt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 40.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell