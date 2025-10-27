Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bischofsheim: Schnelle Festnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

Bischofsheim (ots)

Ein 18-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter aus einem Gastronomiebetrieb in der Darmstädter Straße in einem unbeobachteten Moment eine Kellner-Börse entwendete und mit dieser die Flucht ergriff. Im Rahmen der anschließenden Ermittlungen fiel der Verdacht auf den jungen Mann aus Bischofsheim. Bei einer anschließenden Kontrolle konnten Polizeikräfte die mutmaßliche Beute sowie die weggeworfene Geldbörse sicherstellen. Gegen den 18-Jährigen wurde Strafanzeige wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet.

