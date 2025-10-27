PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Staudenring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zwischen 10.30 Uhr und 13.50 Uhr am Samstagmittag (25.10.) drangen Kriminelle vermutlich durch die Wohnungstür in das Innere ein und entwendeten hier unter anderem Schmuck. Der genaue Wert des Diebesgutes steht aktuell noch nicht abschließend fest. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13200
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 10:10

    POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Mülltonnenbrand ruft Feuer und Polizei auf den Plan

    Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Mülltonnenbrand hat am Samstagabend (25.10.) Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Eine Zeugin war gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg zwischen den beiden Stadtteilen unterwegs, als sie im Bereich eines dortigen Schulkomplexes in der Straße "An den Nußbäumen" eine Rauchwolke wahrnahm und die brennende Mülltonne feststellte. Die ...

    mehr
  • 27.10.2025 – 10:09

    POL-DA: Bischofsheim: Schnelle Festnahme nach Diebstahl einer Geldbörse

    Bischofsheim (ots) - Ein 18-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Samstagmittag (25.10.) in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Gegen 12.30 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und gaben an, dass ein Unbekannter aus einem Gastronomiebetrieb in der Darmstädter Straße in einem unbeobachteten Moment eine Kellner-Börse entwendete und mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren