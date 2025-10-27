Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Zeugen nach Einbruch in Wohnung gesucht

Kelsterbach (ots)

Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Staudenring hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Zwischen 10.30 Uhr und 13.50 Uhr am Samstagmittag (25.10.) drangen Kriminelle vermutlich durch die Wohnungstür in das Innere ein und entwendeten hier unter anderem Schmuck. Der genaue Wert des Diebesgutes steht aktuell noch nicht abschließend fest. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite. Hinweise nimmt das Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell