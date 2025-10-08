Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Autofahrerin in Olpe

Olpe (ots)

Am 07.10.2025 gegen 21:20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B54 in Höhe der Einmündung Siegener Straße. Eine 21-Jährige aus Kreuztal befuhr mit ihrem PKW die B54 in Richtung Stachelau. Ihr entgegen kam ein 30-jähriger PKW-Fahrer aus Olpe, der an der Ampel nach links auf die Siegener Straße abbiegen wollte. Dabei übersah er die Kreuztalerin und es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Hierbei wurde die 21-Jährige schwer verletzt und zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde durch den Unfall eine Fußgängerampel beschädigt. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Es entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

