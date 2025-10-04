PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Olpe (ots)

Am Samstag, 04.10.2025, gegen 11:30 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer vom Grundstück eines Autohauses im Gewerbegebiet Biebicker Hagen auf die Raiffeisenstr. in Rtg. Koblenzer Str. nach links einzufahren. Dabei achtete er nicht auf einen dort in Rtg. Sportplatz fahrenden Kleintransporter eines 67-jährigen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt im mittleren, fünfstelligen Eurobereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

