PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

Olpe (ots)

Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die B 55 in Oberveischede aus Rtg. Lennestadt in Rtg. Olpe. Bei einem Linksabbiegemanöver in die Oberveischeder Str. kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 29-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 01.10.2025 – 11:23

    POL-OE: Fahren unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln

    Finnentrop (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Polizeibeamten ein 31-jähriger Attendorner auf, der während der Fahrt eine Flasche Bier in der Hand hielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auf der Polizeiwache in Attendorn wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 11:17

    POL-OE: Auffahrunfall mit verletzter Person

    Attendorn (ots) - Eine 43-jährige Attendornerin befuhr am Dienstag den 30.09.2025 gegen 13.45 Uhr mit ihrem Personenkraftwagen die L 539 aus Richtung Heggen kommend in Richtung Attendorn. Verkehrsbedingt musste sie vor dem Kreisverkehr anhalten. Ein 61-jähriger Mann aus Attendorn, welcher sich mit seinem Personenkraftwagen hinter ihr befand, fuhr auf das vorausfahrende Fahrzeug auf. Durch den Aufprall wurde die ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 11:11

    POL-OE: Verletzt nach Auffahrunfall

    Lennestadt-Maumke (ots) - Am 30.09.2025 gegen 20:35 Uhr kam es in Lennestadt - Maumke auf der B 236 zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 29-jährige Frau aus Finnentrop befuhr mit ihrem Personenkraftwagen die Maumker Straße aus Richtung Meggen und wollte nach links, in die Straße, "Am Rott" abbiegen. Dazu musste sie verkehrsbedingt anhalten. Ein hinterherfahrender 20-jähriger Mann aus Lennestadt übersah ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren