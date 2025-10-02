POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer
Olpe (ots)
Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die B 55 in Oberveischede aus Rtg. Lennestadt in Rtg. Olpe. Bei einem Linksabbiegemanöver in die Oberveischeder Str. kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 29-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Euro-Bereich.
