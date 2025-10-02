POL-OE: Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss
Olpe (ots)
Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 15:45 Uhr wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer auf der Agathastr. in Olpe angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum, was durch einen durchgeführten Vortest bestätigt wurde. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm bis zur Ausnüchterung untersagt.
