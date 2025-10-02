POL-OE: Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Finnentrop (ots) - Im Rahmen einer Verkehrskontrolle fiel den Polizeibeamten ein 31-jähriger Attendorner auf, der während der Fahrt eine Flasche Bier in der Hand hielt. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol und Betäubungsmittel konsumiert hatte. Auf der Polizeiwache in Attendorn wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein ...

