Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall mit Personenschaden

Olpe (ots)

Am 04.10.2025 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B55 in Olpe, im Bereich Rother Stein. Der 79-jährige holländische Fahrzeugführer befuhr zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin mit seinem PKW den Kreisverkehr Rother Stein und wollte in Richtung Oberveischede weiterfahren, als er beim Verlassen des Kreisverkehrs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der PKW mit holländischer Zulassung war nicht mehr fahrbereit. An dem PKW entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

