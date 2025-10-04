PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alleinunfall mit Personenschaden

Olpe (ots)

Am 04.10.2025 gegen 12:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B55 in Olpe, im Bereich Rother Stein. Der 79-jährige holländische Fahrzeugführer befuhr zusammen mit seiner 80-jährigen Beifahrerin mit seinem PKW den Kreisverkehr Rother Stein und wollte in Richtung Oberveischede weiterfahren, als er beim Verlassen des Kreisverkehrs aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Graben fuhr. Dabei wurde die Beifahrerin leicht verletzt und musste vorsorglich ins Krankenhaus verbracht werden. Der PKW mit holländischer Zulassung war nicht mehr fahrbereit. An dem PKW entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Olpe
FLD / Leitstelle
Telefon: 02761 9269-2550
E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de
https://olpe.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Olpe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Olpe
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 15:47

    POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

    Olpe (ots) - Am Samstag, 04.10.2025, gegen 11:30 Uhr beabsichtigte ein 52-jähriger Pkw-Fahrer vom Grundstück eines Autohauses im Gewerbegebiet Biebicker Hagen auf die Raiffeisenstr. in Rtg. Koblenzer Str. nach links einzufahren. Dabei achtete er nicht auf einen dort in Rtg. Sportplatz fahrenden Kleintransporter eines 67-jährigen. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden beide Fahrer verletzt und mittels Rettungswagen ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 20:12

    POL-OE: Pkw-Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

    Olpe (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 15:45 Uhr wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer auf der Agathastr. in Olpe angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise auf vorherigen Drogenkonsum, was durch einen durchgeführten Vortest bestätigt wurde. Dem jungen Mann wurde eine Blutprobe entnommen und eine entsprechende Anzeige gefertigt. Das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ihm bis zur ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 19:21

    POL-OE: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

    Olpe (ots) - Am Donnerstag, 02.10.2025, gegen 18 Uhr befuhr ein 48-jähriger Pkw-Fahrer die B 55 in Oberveischede aus Rtg. Lennestadt in Rtg. Olpe. Bei einem Linksabbiegemanöver in die Oberveischeder Str. kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden, 29-jährigen Fahrradfahrer. Dieser wurde dabei leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Es entstand Sachschaden ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren